По состоянию на 9:00 1 октября в Украине зафиксировано 4069 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19 – это антирекорд по количеству новых больных за сутки, сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.
Всего в Украине зафиксировано 213 028 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 4193 летальных, 94398 пациентов выздоровели.
Всего проведено 2308415 тестирований методом ПЦР. За сутки выписаны 2038 пациентов.
Сейчас коронавирусная болезнь обнаружена:
Винницкая область - 6308 случаев;
Волынская область - 8194 случая;
Днепропетровская область - 6088 случаев;
Донецкая область - 3557 случаев;
Житомирская область - 6088 случаев;
Закарпатская область - 9918 случаев;
Запорожская область - 4128 случаев;
Ивано-Франковская область - 13 837 случаев;
Кировоградская область - 1127 случаев;
Киев - 23155 случаев;
Киевская область - 9279 случаев;
Львовская область - 20 590 случаев;
Луганская область - 1091 случай;
Николаевская область - 3270 случаев;
Одесская область - 13 789 случаев;
Полтавская область - 2345 случаев;
Ривненская область - 12 554 случая;
Сумская область - 4435 случаев;
Тернопольская область - 13 767 случаев;
Харьковская область - 19 128 случаев;
Херсонская область - 1168 случаев;
Хмельницкая область - 6188 случаев;
Черновицкая область - 14 605 случаев;
Черкасская область - 4165 случаев;
Черниговская область - 4254 случая.
Напомним, по состоянию на 30 сентября в Украине лабораторно подтверждено 208 959 случаев COVID-19, из них за последние сутки – 4027.
Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время