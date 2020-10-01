также в разделеОбщество
ВАКС отстранил от должности главу Государственной судебной администрации 9
Венедиктова: Переезд на госдачу в Пуще-Водице – временная вынужденная мера 14
30 сентября. Картина дня 19
Молдова ограничила работу пункта пропуска на границе с Украиной 19
Нардеп Зинкевич во второй раз заболела COVID-19 18
Хомчак не исключает возобновление локальных боев на Донбассе 16
Кандидатуру Лубкивского рассматривают на должность спикера в ТКГ 14
В Одессе совершил аварийную посадку самолет ВВС США 32
СБУ заблокировала управляемую из РФ «ботоферму» 14
Будут судить полицейского, который «потерял» 2 миллиона гривен 15
Отдыхающих из России в Трускавце заменили поляки 22
«Черные ящики» разбившегося на Харьковщине Ан-26 расшифровали 44
В СБУ считают манипуляцией заявления о массовых жалобах бизнеса на нее 15
Инспектору полиции грозит 12 лет за изнасилование школьницы 63
Разумков: В Раде за вчера-позавчера COVID-19 заболели до 10 человек 11
Украинцы могут путешествовать в 52 страны 23
Кабмин перенес три рабочих дня в 2021 году 30
Уруский о катастрофе Ан-26: На технические неисправности наложился человеческий фактор 83

По состоянию на 9:00 1 октября в Украине зафиксировано 4069 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19 – это антирекорд по количеству новых больных за сутки, сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.

Всего в Украине зафиксировано 213 028 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 4193 летальных, 94398 пациентов выздоровели.

Всего проведено 2308415 тестирований методом ПЦР. За сутки выписаны 2038 пациентов.

Сейчас коронавирусная болезнь обнаружена:

Винницкая область - 6308 случаев;

Волынская область - 8194 случая;

Днепропетровская область - 6088 случаев;

Донецкая область - 3557 случаев;

Житомирская область - 6088 случаев;

Закарпатская область - 9918 случаев;

Запорожская область - 4128 случаев;

Ивано-Франковская область - 13 837 случаев;

Кировоградская область - 1127 случаев;

Киев - 23155 случаев;

Киевская область - 9279 случаев;

Львовская область - 20 590 случаев;

Луганская область - 1091 случай;

Николаевская область - 3270 случаев;

Одесская область - 13 789 случаев;

Полтавская область - 2345 случаев;

Ривненская область - 12 554 случая;

Сумская область - 4435 случаев;

Тернопольская область - 13 767 случаев;

Харьковская область - 19 128 случаев;

Херсонская область - 1168 случаев;

Хмельницкая область - 6188 случаев;

Черновицкая область - 14 605 случаев;

Черкасская область - 4165 случаев;

Черниговская область - 4254 случая.

Напомним, по состоянию на 30 сентября в Украине лабораторно подтверждено 208 959 случаев COVID-19, из них за последние сутки – 4027.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

зима
2186 грн.
57
Теги