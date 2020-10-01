Пожары в Луганской области вызваны вражескими вооруженными провокациями с применением трассирующих пуль, сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

«Военнослужащие Вооруженных сил вместе со спасателями и представителями лесных хозяйств продолжают локализовать пожары, вызванные накануне вражескими вооруженными провокациями с применением трассирующих пуль», – говорится в сообщении.

Отмечается, что решением командующего Объединенных сил генерал-лейтенанта Владимира Кравченко к ликвидации пожаров на Луганщине привлечены 450 военнослужащих Вооруженных сил Украины и выделено более 10 единиц тяжелой инженерной и спецтехники.

На текущий момент уже удалось локализовать пожары в районе населенных пунктов Подлесное, Артема, Болотенное и Северодонецк.

Борьба с огненной стихией продолжается вблизи населенных пунктов Новоалександровка и Кряковка. На участках между населенными пунктами Половинкино - Байдовка и Артема - Малиновое - Песчаное военнослужащие Вооруженных сил Украины вместе с представителями ГосЧС отрезают пути распространения огня в дома местных жителей.

Впрочем, из-за сильного порывистого ветра огонь добрался до строений мирных жителей. В населенных пунктах Трехизбенка, Кряковка и Муратово огнем уничтожены десятки жилых домов и хозяйственных построек. Учитывая обстоятельства, проведена эвакуация местных жителей. К оказанию помощи гражданским присоединились и военнослужащие Объединенных сил.

Напомним, 30 сентября в Луганской области возникло возгорание сухой травы и лесной подстилки вблизи сел Трехизбенка, Кряковка, Муратово, Капитаново Новоайдарского района, а также между селами Половинкино и Байдовка Старобельского района.

По данным на утро 1 октября, в результате пожаров погибли 4 человека. По предварительным оценкам ориентировочная площадь пройденная огнем составляет около 9,3 тыс. гектаров.

По фактам пожаров начаты уголовные производства.