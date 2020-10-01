С сегодняшнего дня, 1 октября, украинцы не смогут использовать при расчетах наличными монеты номиналом 25 копеек и банкноты старых образцов до 2003 года, сообщает пресс-служба Национального банка Украины.

Эти денежные знаки перестанут быть платежными средствами и будут изъяты из наличного обращения. С этой даты все магазины, рестораны, заведения сферы быта не будут принимать их при наличных расчетах за товары и услуги, а остатки таких монет и банкнот - до 16 октября 2020 они должны сдать в кассы банков Украины для зачисления на их расчетные счета. В то же время украинцы в течение следующих трех лет смогут без ограничений бесплатно обменять монеты номиналом 25 копеек и банкноты гривни старых образцов до 2003 года на платежные оборотные монеты и банкноты всех номиналов в суммах, кратных 10 копейкам:

во всех отделениях украинских банков - в течение первого года с даты изъятия их из обращения до 30 сентября 2021 включительно;

в Национальном банке и уполномоченных банках (АО «Ощадбанк», АО КБ «ПриватБанк», АО «Райффайзен Банк Аваль», АО «ПУМБ») - в течение трех лет с даты изъятия их из обращения до 30 сентября 2023 включительно.

При этом банкноты номиналом 1 и 2 гривни образцов 2003-2007 и оборотные монеты номиналом 1 гривня старого образца, изготовленные до 2018 года (золотистого цвета) остаются действительным платежным средством. Ими можно продолжать рассчитываться, их не нужно специально обменивать. В то же время, попадая в банки, они не будут больше возвращаться в наличный оборот, а будут изыматься банками и передаваться в Национальный банк (для утилизации). Постепенно в наличном обращении их будет становиться все меньше, а их место займут соответствующие «серебристые» оборотные монеты номиналом 1 и 2 гривни образца 2018 выпуска.