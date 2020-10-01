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Глава украинской делегации в ТКГ Леонид Кравчук предположил, что россияне всегда пишут на видео заседания группы, однако поймать «на горячем» их удалось только вчера, сообщает УНИАН.

По словам Кравчука, россияне настаивали на полной записи конференции, поскольку Украина после таких заседаний, мол, постоянно говорит неправду.

В ответ модератор и официальный представитель ОБСЕ Хайди Грау отметила, что такого правила в мировой дипломатической практике не существует.

«Украина поддержала модератора и в конце концов после 3-часового разговора без конца и края толкли воду в ступе. Сам Грызлов, который был автором этого предложения, снял, официально сказал, раз так, я снимаю свое предложение. Но, мол, мы оставляем за собой право записывать или фиксировать, как он сказал, эти разговоры», – сказал Кравчук.

Напомним, 30 сентября глава делегации Украины в Трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук призвал  уполномоченного представителя РФ Бориса Грызлова не блокировать переговорный процесс и не ставить ультиматумов.

Заседание Трехсторонней контактной группы было сорвано из-за действий россиян, которые вели несанкционированную аудио и видеозапись встречи. 
ForUm

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