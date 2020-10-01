Антимонопольный комитет признал нарушением Закона «О защите экономической конкуренции» согласованные действия (сговор) трех компаний при проведении аукциона по продаже кредитного требования, обеспечением которой является торговый комплекс на Окружной дороге Киева, известный как «Республика». Именно тот ТРЦ, который должен стать крупнейшим в Украине, сообщила пресс-служба АМКУ.

В прошлом году банк «Надра» продал указанные права на веб-портале ProZorro через «голландский аукцион». Эта процедура предусматривает автоматическое пошаговое снижение цены системой, пока один из участников не подаст «ставку» с фиксацией цены. В следующем этапе аукциона другие участники имеют право подать предложение по более высокой цене. И все же первому участнику предоставляется право на последнюю наибольшую ставку, то есть, возможность выиграть аукцион.

«Однако совсем иначе сложились торги по продаже права требования на «Республику». Указанные активы были проданы 30 процентов от начальной стоимости на последнем шаге аукциона - цена снизилась с 2,56 млрд грн до 777 млн ​​грн», - говорится в сообщении.

Антимонопольный комитет открыл дело и установил, что поведение трех участников торгов - компаний «Солтекс Капитал», «фингрупп Фактор» и «Толкфин» - является результатом заговора. АМКУ собрал следующие доказательства:

учредителями и руководителями компаний являются родственники;

компании имели и других общих работников;

участники торгов оказывали друг другу финансовую помощь;

тесная коммуникация между участниками аукциона во время его подготовки, в частности электронная переписка между «фингрупп Фактор» и «Толкфин»;

использование компаниями одних и тех же средств связи;

согласованное поведение компаний при самых торгах.

«Установленные Комитетом факты беспрекословно указывают на наличие предварительных договоренностей этих компаний по проведению аукциона по продаже кредитного требования, обеспечением которой является ТРЦ «Республика». То есть, заговоры», - подчеркнули в АМКУ.

Решением АМКУ от 1 октября 2020 действия ООО «Солтекс Капитал», ООО «ФК «фингрупп Фактор» и ООО «ФК «Толкфин» признано нарушением Закона Украины «О защите экономической конкуренции» в виде антиконкурентных согласованных действий, касающихся искажения результатов аукциона.

Согласно закону на всех трех нарушителей наложены штрафы в размере около 10% от дохода каждого из них.

Напомним, реализация проекта строительства ТРЦ Respublika была приостановлена в 2015 году по решению собственника.

Ввод в эксплуатацию ТРЦ Respublika общей площадью 298 тыс. кв. м (арендная — 135 тыс. кв. м), строительство которого было начато в весной 2012 года на Кольцевой дороге 1, 1-а, 1-в, в Киеве, планировался в четвертом квартале 2014 года, позднее был перенесен на март 2015 года.

В ТРЦ Respublika, который после открытия станет крупнейшим ТРЦ в Киеве и Украине, будут расположены 450 магазинов и зона развлечений на площади свыше 22 тыс. кв. м. ТРЦ войдет в состав крупнейшего в Украине МФК Respublika общей площадью 1,625 млн кв. м.