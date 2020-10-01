также в разделеОбщество
Венедиктова: Переезд на госдачу в Пуще-Водице – временная вынужденная мера 14
В Украине – новый антирекорд по числу новых случаев COVID-19 57
30 сентября. Картина дня 19
Молдова ограничила работу пункта пропуска на границе с Украиной 19
Нардеп Зинкевич во второй раз заболела COVID-19 18
Хомчак не исключает возобновление локальных боев на Донбассе 16
Кандидатуру Лубкивского рассматривают на должность спикера в ТКГ 14
В Одессе совершил аварийную посадку самолет ВВС США 32
СБУ заблокировала управляемую из РФ «ботоферму» 14
Будут судить полицейского, который «потерял» 2 миллиона гривен 15
Отдыхающих из России в Трускавце заменили поляки 22
«Черные ящики» разбившегося на Харьковщине Ан-26 расшифровали 44
В СБУ считают манипуляцией заявления о массовых жалобах бизнеса на нее 15
Инспектору полиции грозит 12 лет за изнасилование школьницы 63
Разумков: В Раде за вчера-позавчера COVID-19 заболели до 10 человек 11
Украинцы могут путешествовать в 52 страны 23
Кабмин перенес три рабочих дня в 2021 году 30
Уруский о катастрофе Ан-26: На технические неисправности наложился человеческий фактор 83

Высший антикоррупционный суд (ВАКС) отстранил от должности главы Государственной судебной администрации Зеновия Холоднюка. Он проходит подозреваемым по делу экс-главы Окружного административного суда города Киева Павла Вовка, сообщает РБК-Украина.

Его отстранили до 1 декабря 2020 года.

«Ходатайство детектива об отстранении от должности - удовлетворить. Отстранить Холоднюка Зиновия Васильевича от должности главы Государственной судебной администрации на два месяца, то есть до 1 декабря», - объявила судья.

Правоохранители просили отстранить Холоднюка от должности из-за возможности препятствования следствию, незаконного влияния на свидетелей, специалистов, искажения или уничтожения вещей и документов.

Как сообщалось, 11 августа Национальное антикоррупционное бюро Украины объявило в розыск  подозреваемых, которые действовали в составе преступной организации во главе с председателем ОАСК Павлом Вовком. Ранее Окружной административный суд Киева вернул в Офис генерального прокурора неврученные сообщения о подозрениях судьям  Вовку П., Погрибниченку И., Огурцову А., Качуре И.А. и Келеберде В.И. которые якобы были оставлены прокурорами просто на стуле в коридоре суда в нерабочее время.

НАБУ обвиняет главу ОАСК Павла Вовка в создании преступной организации с целью захвата государственной власти путем установления контроля над Высшей квалификационной комиссией судей, Высшим советом правосудия и создании искусственных препятствий в их работе.

17 июля НАБУ представило 45-минутное видео Вовка и ОАСК, где председатель суда и судья обсуждали, как будут «власть захватывать».

Записи разговоров, обнародованные НАБУ, Вовк назвал сфальсифицированными, и добавил, что в отставку не собирается.

Он заявляет, что иностранные агенты по заказу других государств пытаются захватить судебную власть в Украине, чтобы лишить страну суверенитета.

Высший совет правосудия обвинил НАБУ в подрыве авторитета правосудия в связи с делом ОАСК.

 
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

зима
2186 грн.
9
Теги