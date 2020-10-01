В ходе расследования пожаров в Луганской области полиции проверяет версию умышленного поджога. Об этом заявил министр внутренних дел Арсен Аваков, сообщается пресс-служба МВД.
«По сравнению с ночной ситуацией, пока Северодонецк вне опасности. Также нет угрозы возгорания двух заводов - лакокрасочного и спиртового. Однако, на шести участках еще есть возгорания. Также остается большой ветер. Все силы направлены на борьбу с огнем. А уже с утра работает пожарная авиация»«, - сказал Арсен Аваков.
Он напомнил, что еще летом МВД обращались в парламент с просьбой усилить способности ГосЧС именно на Луганщине, где большие хвойные массивы.
Министр отметил, что сейчас полиция открыла уголовные производства, проверяется версия умышленного поджога.
Напомним, 30 сентября в Луганской области возникло возгорание сухой травы и лесной подстилки вблизи сел Трехизбенка, Кряковка, Муратово, Капитаново Новоайдарского района, а также между селами Половинкино и Байдовка Старобельского района.
По данным на 10:00 1 октября, в результате пожаров погибли 5 человек.
По фактам пожаров полиция открыла семь уголовных производств.
В штабе операции Объединенных сил заявили, что пожары вызваны вражескими вооруженными провокациями с применением трассирующих пуль.
Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время