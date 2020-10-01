также в разделеПроисшествия
Из-за пожара закрыли КПВВ в Станице Луганской
Число погибших в результате пожаров на Луганщине возросло до 9 человек 3
Площадь пожаров на Луганщине достигла 11 тысяч гектаров 18
Число жертв пожаров на Луганщине возросло до 5 человек 12
Штаб ООС: Пожары в Луганской области спровоцированы обстрелами оккупантов 14
Обострение на Донбассе: боевики 11 раз нарушили перемирие, ранен 1 военный 10
Пожары возле Станицы Луганской возникли из-за обстрелов боевиков 10
По фактам пожаров на Луганщине начаты уголовные производства 13
В Украине непогода обесточила 162 населенных пункта 11
Жертвами пожаров в Луганской области стали 4 человека 19
На Луганщине уже выгорело 8800 гектаров леса 39
В Киеве с травмой головы нашли гражданку США, женщина умерла 27
На Луганщине вспыхнули масштабные пожары, проводится эвакуация 22
В зоне ООС военный украл и пытался продать оружие сослуживца 18
На Львовщине женщина убила двух дочерей и застрелилась 23
В Украине – впервые более 4 тысяч случаев COVID-19 за сутки 75
Порошенко заболел коронавирусом 55
Вчера боевики пять раз нарушили перемирие 12

В ходе расследования пожаров в Луганской области полиции проверяет версию умышленного поджога. Об этом заявил министр внутренних дел Арсен Аваков, сообщается пресс-служба МВД.
«По сравнению с ночной ситуацией, пока Северодонецк вне опасности. Также нет угрозы возгорания двух заводов - лакокрасочного и спиртового. Однако, на шести участках еще есть возгорания. Также остается большой ветер. Все силы направлены на борьбу с огнем. А уже с утра работает пожарная авиация»«, - сказал Арсен Аваков.

Он напомнил, что еще летом МВД обращались в парламент с просьбой усилить способности ГосЧС именно на Луганщине, где большие хвойные массивы.

Министр отметил, что сейчас полиция открыла уголовные производства, проверяется версия умышленного поджога.

Напомним, 30 сентября в Луганской области возникло возгорание сухой травы и лесной подстилки вблизи сел Трехизбенка, Кряковка, Муратово, Капитаново Новоайдарского района, а также между селами Половинкино и Байдовка Старобельского района.

По данным на 10:00 1 октября, в результате пожаров погибли 5 человек.

По фактам пожаров полиция открыла семь уголовных производств.

В штабе операции Объединенных сил заявили, что пожары вызваны вражескими вооруженными провокациями с применением трассирующих пуль.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

зима
2186 грн.
8
Теги