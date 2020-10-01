В ходе расследования пожаров в Луганской области полиции проверяет версию умышленного поджога. Об этом заявил министр внутренних дел Арсен Аваков, сообщается пресс-служба МВД.

«По сравнению с ночной ситуацией, пока Северодонецк вне опасности. Также нет угрозы возгорания двух заводов - лакокрасочного и спиртового. Однако, на шести участках еще есть возгорания. Также остается большой ветер. Все силы направлены на борьбу с огнем. А уже с утра работает пожарная авиация»«, - сказал Арсен Аваков.

Он напомнил, что еще летом МВД обращались в парламент с просьбой усилить способности ГосЧС именно на Луганщине, где большие хвойные массивы.

Министр отметил, что сейчас полиция открыла уголовные производства, проверяется версия умышленного поджога.

Напомним, 30 сентября в Луганской области возникло возгорание сухой травы и лесной подстилки вблизи сел Трехизбенка, Кряковка, Муратово, Капитаново Новоайдарского района, а также между селами Половинкино и Байдовка Старобельского района.

По данным на 10:00 1 октября, в результате пожаров погибли 5 человек.

По фактам пожаров полиция открыла семь уголовных производств.

В штабе операции Объединенных сил заявили, что пожары вызваны вражескими вооруженными провокациями с применением трассирующих пуль.