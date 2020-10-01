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В связи с возникновением пожара вблизи контрольного пункта въезда-выезда в Станице Луганской, сопровождающегося звуками, характерными при детонации боеприпасов, пропуск граждан через линию разграничения прекращен, сообщили ForUm’у в пресс-службе Государственной пограничной службы.

Согласно решению командующего операции Объединенных сил КПВВ временно закрыт.

Сейчас пропуск граждан на временно оккупированную территорию не производится. Всех граждан, которые находились в КПВВ и рядом с территорией контрольного пункта отвли на безопасное расстояние.

Кроме того, в случае прибытия граждан со временно оккупированной территории будет происходить немедленный их отвод в безопасные места.

Все пограничные наряды также отведены с территории КПВВ, кроме наряда прикрытия, который готов к действиям.

Сейчас о возникновении пожара проинформированы подразделения ГосЧС.

Работа КПВВ может быть восстановлена ​​после стабилизации ситуации.

Напомним, 30 сентября в Луганской области возникло возгорание сухой травы и лесной подстилки вблизи сел Трехизбенка, Кряковка, Муратово, Капитаново Новоайдарского района, а также между селами Половинкино и Байдовка Старобельского района.

По состоянию на 12:30 в результате пожаров погибли 9 человек и 14 – госпитализированы.

По фактам пожаров полиция открыла семь уголовных производств.

В штабе операции Объединенных сил заявили, что пожары вызваны вражескими вооруженными провокациями с применением трассирующих пуль.

 
ForUm

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