По состоянию на 12:30 в результате пожаров в Луганской области погибли 9 человек и 14 - госпитализированы, сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Основные очаги лесных пожаров:

ячейка №1, по состоянию на 12:30 пожар между населенными пунктами Байдовка и Половинкино Старобельского района ликвидирован.

ячейка № 2 между селами Песчаное, Нижнетеплое, Артема (Станично-Луганский район). Возгорание камыша и сухой растительности на площади более 20 га. В селе Артема огнем повреждено 3 нежилых дома и 3 хозяйственных постройки. Эвакуация не проводилась;

ячейка № 3, пожар который возник вблизи Трехизбенки (Новоайдарский район) в результате сильного ветра (20 м/с) по лесным массивам распространился в Северодонецк (по данным лесхозов огнем пройдено около 8,8 тыс. га). По состоянию на 10:00 вертолет Ми-8 осуществил 4 сброса в районе с. Боброво;

ячейка № 4 вблизи с. Ольховое (Станично-Луганский район), огнем пройдено 200 га леса;

ячейка № 5 возле с. Болотенное (Станично-Луганский район), возгорание свыше 6 га камыша и сухой растительности, огнем повреждено 4 дома (1 жилой, 3 нежилых);

ячейка № 6 вблизи сел Лобочеве, Геевка (Станично-Луганский район), произошел лесной пожар на площади 300 га.

По оперативным данным, огнем повреждено ориентировочно 250 зданий (Вороново -70, сироты -64, Метелкино - 30, Муратово – 26, Капитаново – 20, Осколоновка – 20, Кряковка - 2, Трехизбенка - 2). Эвакуированы 120 человек.

По предварительным оценкам ориентировочная площадь пройденная огнем всех 6 ячеек составляет около 9,3 тыс. Гектаров.

Напомним, 30 сентября в Луганской области возникло возгорание сухой травы и лесной подстилки вблизи сел Трехизбенка, Кряковка, Муратово, Капитаново Новоайдарского района, а также между селами Половинкино и Байдовка Старобельского района.

По данным на 10:00 1 октября, в результате пожаров погибли 5 человек.

По фактам пожаров полиция открыла семь уголовных производств.

В штабе операции Объединенных сил заявили, что пожары вызваны вражескими вооруженными провокациями с применением трассирующих пуль.