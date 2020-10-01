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Коронавирусом заболели еще 380 жителей столицы 23

В столице за сутки зафиксировано еще 377 больных коронавирусом. Об этом заявил мэр Киева Виталий Кличко, сообщили ForUm’у в пресс-службе городского головы.

«Коронавирус не отступает. За прошедшие сутки в Киеве обнаружили 377 больных. Из них - 39 детей и 16 медиков. 10 человек умерли. Всего коронавирус унес жизни 391 жителя Киева. Подтвержденных случаев заболевания COVID-19 на сегодня в столице уже 23 155», - сообщил Кличко.

В частности заболели 190 женщин в возрасте от 18 до 88 лет, 148 мужчин в возрасте от 19 до 86 лет, 22 девочки от 1 до 17 лет и 17 мальчиков от 1 до 16 лет. Заболели и 16 медиков.

В больницы столицы госпитализировали 45 пациентов. Другие - на самоизоляции, под контролем врачей.

Выздоровел за минувшие сутки 231 человек. Всего коронавирус преодолели 6941 жители Киева.

«Больше всего случаев заболевания обнаружили в Деснянском районе - 57, в Днепровском – 52, а также 46 случаев в Дарницком районе столицы. Помните о главных правилах безопасности - носите маски, пользуйтесь антисептиками, следуйте социальной дистанции. Берегите себя», - отметил Кличко.

Напомним, по состоянию на 9:00 1 октября в Украине зафиксировано 4069 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19.
ForUm

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