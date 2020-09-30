На Луганщине уже выгорело 8800 гектаров леса, в том числе 7000 верхового пожара, сообщает Пресс-служба Гослесагентства.
Отмечается, что площадь возгорания леса, кроме Новоайдаривського лесоохотничьего хозяйства распространилась и на Северодонецкое лесоохотничье хозяйство.
Сейчас идет эвакуация людей и преодоления стихии работниками государственной лесной охраны, силами ГосЧС и ВСУ.
Напомним, 30 сентября в Луганской области возникло возгорание сухой травы и лесной подстилки вблизи сел Трехизбенка, Кряковка, Муратово, Капитаново Новоайдарского района, а также между селами Половинкино и Байдовка Старобельского района.
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