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На Луганщине уже выгорело 8800 гектаров леса, в том числе 7000 верхового пожара, сообщает Пресс-служба Гослесагентства.

Отмечается, что площадь возгорания леса, кроме Новоайдаривського лесоохотничьего хозяйства распространилась и на Северодонецкое лесоохотничье хозяйство.

Сейчас идет эвакуация людей и преодоления стихии работниками государственной лесной охраны, силами ГосЧС и ВСУ.

Напомним, 30 сентября в Луганской области возникло возгорание сухой травы и лесной подстилки вблизи сел Трехизбенка, Кряковка, Муратово, Капитаново Новоайдарского района, а также между селами Половинкино и Байдовка Старобельского района.

 
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