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Следователи Государственного бюро расследований завершили досудебное расследование в отношении бывшего инспектора по ювенальной превенции СП Таировского отделения полиции Киевского ОП в Одессе. Об этом ForUm’у сообщили в пресс-службе бюро.

Досудебным расследованием установлено, что в конце января этого года 17-летняя девушка познакомилась с инспектором, когда в полицию обратилась ее мать с заявлением об исчезновении дочери после очередного конфликта. Правоохранители составили в отношении матери административный протокол, а с дочкой провели беседу.

11 февраля 29-летний полицейский, который в то время занимал должность инспектора сектора ювенальной превенции, заставил поехать несовершеннолетнего к нему домой, где совершил действия сексуального характера без ее добровольного согласия, после чего отвез пострадавшую на место остановки общественного транспорта.

Через несколько дней пострадавшая решилась рассказать об этом своему учителю, который убедил ее обратиться с заявлением в правоохранительные органы.

Установленные обстоятельства подтверждаются допросами свидетелей и заключениями проведенных судебных экспертиз, а также другими следователями (розыскными) действиями.

В апреле 2020 полицейский был уволен из рядов Национальной полиции Украины.

Он обвиняется в изнасиловании несовершеннолетней (ч. 3 ст. 152 УК Украины).

29 сентября 2020 обвинительный акт направлен в суд.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 7 до 12 лет.
ForUm

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