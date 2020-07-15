Следователи теруправления Государственного бюро расследований, расположенного в городе Николаеве, совместно с Одесским управлением ДВБ Нацполиции сообщили о подозрении в изнасиловании несовершеннолетней инспектору сектора ювенальной превенции Таировского отделения полиции Киевского отдела полиции в Одессе. Об этом ForUm’у сообщили в пресс-службе бюро.

Следствием установлено, что несовершеннолетняя девушка познакомилась с подозреваемым в конце января 2020 года, когда в полицию обратилась ее мать с заявлением об исчезновении дочери после очередного конфликта. Правоохранители составили в отношении матери административный протокол, а с ее дочерью провели беседу.

11 февраля подозреваемый, который в то время работал в должности инспектора сектора ювенальной превенции, заставил несовершеннолетнюю поехать к нему домой, где изнасиловал ее, а потом отвез на место остановки общественного транспорта.

Через несколько дней потерпевшая решилась рассказать о преступлении своему учителю, который убедил ее обратиться с заявлением в полицию.

Сейчас решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения в виде содержания под стражей.