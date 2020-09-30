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За последние несколько дней COVID-19 в парламенте заболели до 10 человек - депутаты и работники Аппарата Верховной Рады.

Об этом в сессионном зале парламента сообщил его председатель Дмитрий Разумков, передает УНИАН.

«Мы вынуждены констатировать, что у нас за вчера-позавчера заболело большое количество людей ... Большое количество людей заболели в зале, большое количество людей заболели в Аппарате Верховной Рады. За последние несколько дней до 10 человек заболели», - сообщил он.

Разумков также призвал депутатов надевать маски в сессионном зале.

В то же время заместитель председателя депутатской фракции «Голос» Ярослав Железняк в своем Telegram-канале сообщил: «В Раде за день 8 человек больных коронавирусом. И это только депутаты».


Напомним, пятый президент Украины, лидер «Европейской солидарности» Петр Порошенко получил положительный тест на COVID-19.
ForUm

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