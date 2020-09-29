Пятый президент Украины, лидер «Европейской солидарности» Петр Порошенко получил положительный тест на COVID-19.
Об этом сообщается в его Telegram.
«Не вовремя. Очень жалею, что вынужден сделать перерыв в поездках по регионам. За шесть последних лет привык переносить болезни на ногах. Но эта коварнее. Значительно коварнее. Поэтому с сегодняшнего дня лечусь дома. Надеюсь на скорейшее выздоровление и призываю всех украинцев беречь себя!» - написал Порошенко.
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