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Пятый президент Украины, лидер «Европейской солидарности» Петр Порошенко получил положительный тест на COVID-19.

Об этом сообщается в его Telegram.

«Не вовремя. Очень жалею, что вынужден сделать перерыв в поездках по регионам. За шесть последних лет привык переносить болезни на ногах. Но эта коварнее. Значительно коварнее. Поэтому с сегодняшнего дня лечусь дома. Надеюсь на скорейшее выздоровление и призываю всех украинцев беречь себя!» - написал Порошенко.
ForUm

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