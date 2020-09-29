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Скульптуру «Горькая память детства», которую вандалы пытались разрушить, вернули в экспозицию Музея Голодомора после реставрации.

Во время реставрации одного из главных символов музея был реконструирован пьедестал, создана табличка и ликвидированы незначительные повреждения, сообщает Укринформ.

«Девочка с колосками» стала символом не только в Украине, но и во многих странах мира. Ее копии существуют в нескольких государствах. На этот акт вандализма отреагировал не только Всемирный конгресс украинцев, но и многие известные люди за пределами Украины. Пока мы живы, должны помнить. Это символ того, что произошло с украинской нацией в 32-33 года. Это символ тех, у кого забрали детство», - сказал министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко.

Он выразил надежду, что полиция найдет тех, кто совершил акт вандализма.

Заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко заверил, что поиск виновных продолжается, и предупредил, что отныне территория музея находится под тщательным видеонаблюдением с записью.

«Мы продолжаем поиск подонков, которые осквернили скульптуру девочки. Надеюсь, что мы их найдем. Никто не имеет права совершать такие действия против символов украинской памяти», - отметил Геращенко.

Вице-президент Всемирного конгресса украинцев Сергей Касянчук подчеркнул, что новость об этом акте вандализма нашла отклик по всему миру.

«Все были очень взволнованы, потому что это действительно очень больно и тяжело поразило украинцев. Этот акт вандализма - это попытка уничтожения символа. Десятки лет пытаются уничтожить и стереть из нашей памяти все воспоминания и все свидетельства об этом преступлении, об этом геноциде. А восстановление этого памятника - это один из уроков восстановления нашей памяти», - сказал он.

Напомним, в ночь с 21 на 22 августа 2020 неизвестные совершили акт вандализма в отношении бронзовой скульптуры девочки «Горькая память детства» на территории Национального музея Голодомора-геноцида.
ForUm

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