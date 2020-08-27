Полиция еще не квалифицировала правонарушение, связанное с повреждением памятника «Горькая память детства», установленного перед Национальным музеем Голодомора-геноцида в Киеве. Об этом Радио Свобода сообщила пресс-секретарь полиции Печерского района Киева Оксана Тищенко.

По ее словам, еще не установлены обстоятельства повреждения памятника и то, кто это сделал.

«Собираем данные. Опрашиваем. Смотрим с камер «Безопасного города», - рассказала пресс-секретарь.

Тищенко уточнила, что из-за того, что камеры музея не работают в режиме записи, правоохранители ищут видео с камер, установленных в Киеве по программе «безопасный город».

В ночь с 21 на 22 августа вандалы пытались разрушить скульптуру «Горькая память детства» на территории Национального музея Голодомора-геноцида.

«Сейчас один из главных символов музея демонтировали для реставрации. Руководство музея предварительно сообщает: на скульптуре нет повреждений. Национальный музей Голодомора-геноцида сделает все возможное, чтобы в ближайшее время скульптура вернулась на свое место», - говорится в сообщении на сайте музея.

Скульптура «Горькая память детства» создана Петром Дроздовским (автор идеи) и Николаем Обезюком и установлена ​​2008 года.

Изготовлен памятник из бронзы, вес – более 100 кг.

Размещен памятник в центре площади «Жернова судьбы».

Скульптура символизирует память о 3,5 миллиона детей - жертв Голодомора-геноцида, а также тех, кто выжил в 1932-1933 годах, но не имел детства.

Девочка держит в руках 5 колосков пшеницы, напоминающие о постановлении ЦК КПСС «Об охране имущества государственных предприятий, колхозов и кооперации и укреплении общественной (социалистической) собственности» от 7 августа 1932 года.

Народ назвал это постановление «законом о 5 колосках».

По этому «закону», голодным крестьянам запрещалось собирать остатки урожая на собранных колхозных полях.

Нарушителей наказывали расстрелом или заключением на 10 лет лагерей. Среди расстрелянных по этому постановлению были и дети.