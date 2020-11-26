также в разделеОбщество
26 ноября. Картина дня 10
Украинцы пытались ввезти из Турции в нижнем белье бриллианты на 15 млн 17
Телеканал «ZIK» проверят из-за анонса телемарафона «Реванш соросятни» 12
Экс-беркутовец Маринченко хочет через суд восстановиться в полиции 8
«1+1 media» закрывает «Телекритику» 13
Инфекционист назвала бессимптомных больных двигателями эпидемии 15
СБУ разоблачила многомиллионную схему при закупке компьютеров для школ 13
НАБУ просит разрешения на задержание судей ОАСК 33
Суд открыл дело по иску «Батькивщины» к НАПК из-за приостановки госфинансирования 19
В Украину не пустили сотрудника российских пропагандистов 16
Больницы УЗ просят денег, чтобы начать прием больных COVID-19 8
После перехода образования на «удаленку» возросло число нарушений закона о языке 17
В МПСС опровергли информацию о тонущем под Одессой буксире 13
ООН: Из-за вырубки леса Карпатский регион находится в опасности 12
Журналист рассказал, как прокуратура «крышует» свои незаконные действия 29
В Запорожье чиновники НААН присвоили 20 миллионов 14
Аваков призвал как можно скорее ввести локдаун 47
РФ отправила в ОРДЛО 100-й «гумконвой» 23

МВД передало в Музей Голодомора два рассекреченных оцифрованных дела со своих архивов, однако, работа будет системной и постепенно в архив музея, когда он будет достроен, передадут все оригиналы дел. Об этом заявил министр Арсен Аваков.

«Сегодня мы подписываем важный документ – Меморандум о сотрудничестве между Министерством внутренних дел и Национальным Музеем Голодомора. В рамках сотрудничества МВД передаст в фонды Музея исторических уголовные дела, которые до сих пор хранились в архивах. Сейчас мы передаем первые два дела из Херсонской области. А после того, как будет достроен архив музея, мы передадим все оригиналы документов», - сказал Аваков.

Министр подчеркнул, что рассекреченные материалы поступают в Музей в оцифрованном виде, чтобы сделать их доступными не только для ученых, но и в открытом доступе.

«Первое дело открыто по так называемому «закону о 5 колосках». За попытку принести домой горсть зерна с колхозного поля, гражданин Шляпин из Херсонской области был раскулачен и приговорен к 10 годам трудовых лагерей вместе с женой и детьми», - рассказал Аваков. Второе дело возбуждено по факту каннибализма.

«По данным историков, весной 1933 ежеминутно в Украине умирало 17 человек. Тысяча человек каждый час, 25 тысяч украинцев ежедневно. В моем родном Харькове телеги проезжали по городу, собирали тела и хоронили без имени. За попытку выжить и спасти детей, украинцев наказывали по всей строгости режима. Голодомор - это преступление, не имеющее срока давности. Мы осуждаем палачей украинского народа и помним о миллионах загубленных душ», - сказал он.

Аваков отметил, именно сейчас важно возвращаться к истории, раскрывать и изучать архивы, потому что против Украины действует вражеская пропаганда, имеющая целью уничтожить национальную память.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

8
Теги