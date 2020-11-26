МВД передало в Музей Голодомора два рассекреченных оцифрованных дела со своих архивов, однако, работа будет системной и постепенно в архив музея, когда он будет достроен, передадут все оригиналы дел. Об этом заявил министр Арсен Аваков.

«Сегодня мы подписываем важный документ – Меморандум о сотрудничестве между Министерством внутренних дел и Национальным Музеем Голодомора. В рамках сотрудничества МВД передаст в фонды Музея исторических уголовные дела, которые до сих пор хранились в архивах. Сейчас мы передаем первые два дела из Херсонской области. А после того, как будет достроен архив музея, мы передадим все оригиналы документов», - сказал Аваков.

Министр подчеркнул, что рассекреченные материалы поступают в Музей в оцифрованном виде, чтобы сделать их доступными не только для ученых, но и в открытом доступе.

«Первое дело открыто по так называемому «закону о 5 колосках». За попытку принести домой горсть зерна с колхозного поля, гражданин Шляпин из Херсонской области был раскулачен и приговорен к 10 годам трудовых лагерей вместе с женой и детьми», - рассказал Аваков. Второе дело возбуждено по факту каннибализма.

«По данным историков, весной 1933 ежеминутно в Украине умирало 17 человек. Тысяча человек каждый час, 25 тысяч украинцев ежедневно. В моем родном Харькове телеги проезжали по городу, собирали тела и хоронили без имени. За попытку выжить и спасти детей, украинцев наказывали по всей строгости режима. Голодомор - это преступление, не имеющее срока давности. Мы осуждаем палачей украинского народа и помним о миллионах загубленных душ», - сказал он.

Аваков отметил, именно сейчас важно возвращаться к истории, раскрывать и изучать архивы, потому что против Украины действует вражеская пропаганда, имеющая целью уничтожить национальную память.