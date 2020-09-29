Большая палата Конституционного суда Украины отложила рассмотрение дела по представлениям народных депутатов Украины о конституционности закона о рынке земли, сообщает пресс-служба КСУ.

«Дело по конституционному представлению 48 народных депутатов Украины относительно соответствия Конституции Украины (конституционности) Закона Украины «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно условий оборота земель сельскохозяйственного назначения» от 31 марта 2020 № 552-ІХ отдельных положений Земельного кодекса Украины с изменениями, внесенными указанным законом, и по конституционному представлению 53 народных депутатов Украины относительно соответствия Конституции Украины (конституционности) Закона Украины «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно условий оборота земель сельскохозяйственного назначения» от 31 марта 2020 № 552-ІХ отложено», – говорится в сообщении.

В КСУ подчеркнули, что о дате и времени рассмотрения этого дела будет сообщено дополнительно.

Напомним, в ночь на 31 марта Верховная Рада приняла Закон «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно оборота земель сельскохозяйственного назначения», которым с 1 июля 2021 года вводится рынок земли в Украине.

28 апреля документ подписал президент.

30 апреля закон опубликовали в официальном издании Верховной Рады «Голос Украины».

4 мая в Конституционный суд Украины поступило представление ряда народных депутатов относительно конституционности закона об открытии рынка земли.

Авторы ходатайств утверждают, что земля как объект права собственности Украинского народа является основным национальным богатством, находящимся под особой охраной государства, в первую очередь касается именно земель сельскохозяйственного назначения.

По их убеждению, принятие Верховной Радой закона произошло с нарушением конституционной процедуры рассмотрения и принятия, а его положения противоречат предписаниям Конституции Украины.

Народные депутаты Украины отмечают, что только украинский народ наделен правом принимать решение о распоряжении таким объектом права собственности, как земля, через всеукраинский референдум.