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Уже следующей весной мир будет возвращаться к нормальной жизни после пандемии, а коронавирус, вызывающий COVID-19, станет обычным респираторным возбудителем.

Об этом в эфире Апостроф Live рассказала врач-вирусолог Алла Мироненко.

По словам вирусолога, ношение масок и соблюдение социальной дистанции, к которым уже привыкли люди, приносят позитивные плоды.

«Все уже привыкли носить маски и соблюдать дистанцию - и это очень хорошо. Мы с этим справимся. Еще пройдет зима, и дальше весь мир будет возвращаться к нормальной жизни. Этот возбудитель станет обычным респираторным возбудителем, каких мы знаем около 200. С этим будут сталкиваться дети, а взрослые не будут болеть. Но надо еще дойти до этого», - говорит Мироненко.

Она добавила, что без появления вакцины мир сможет победить COVID-19, если переболеет 80% населения.

«Но я не знаю, целесообразно ли это сейчас, пытаться заболеть, если ты не уверен, как ты выйдешь из этой болезни. Особенно это касается пожилых людей, людей с хроническими болезнями. Детям не страшно, потому что они обычно легко и бессимптомно переносят болезнь и формируют нам иммунную прослойку. Это хорошо», - пояснила Алла Мироненко.

Напомним, по состоянию на 9:00 29 сентября в Украине зафиксировано 3627 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19.
ForUm

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