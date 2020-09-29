По состоянию на 9:00 29 сентября в Украине зафиксировано 3627 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19, сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.
Всего в Украине зафиксировано 204 932 лабораторно подтвержденных случаях COVID-19, из них 4065 летальных, 90250 пациентов выздоровели.
Всего проведено 2250676 тестирований методом ПЦР. За сутки выписаны 1797 пациентов.
Сейчас коронавирусная болезнь обнаружена:
Винницкая область - 6062 случая;
Волынская область - 7911 случаев;
Днепропетровская область - 5551 случай;
Донецкая область - 3132 случая;
Житомирская область - 5826 случаев;
Закарпатская область - 9735 случаев;
Запорожская область - 3895 случаев;
Ивано-Франковская область - 13 577 случаев;
Кировоградская область - 1090 случаев;
Киев - 22559 случаев;
Киевская область - 8996 случаев;
Львовская область - 20 085 случаев;
Луганская область - 1000 случаев;
Николаевская область - 3074 случая;
Одесская область - 13 350 случаев;
Полтавская область - 2107 случаев;
Ривненская область - 12 302 случая;
Сумская область - 4008 случаев;
Тернопольская область - 13 303 случая;
Харьковская область - 18 129 случаев;
Херсонская область - 1084 случая;
Хмельницкая область - 5896 случаев;
Черновицкая область - 14 280 случаев;
Черкасская область - 3881 случай;
Черниговская область - 4099 случаев.
Напомним, 27 сентября в Украине был зафиксирован 2671 случай заражения коронавирусом.
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