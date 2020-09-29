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По состоянию на 9:00 29 сентября в Украине зафиксировано 3627 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19, сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.

Всего в Украине зафиксировано 204 932 лабораторно подтвержденных случаях COVID-19, из них 4065 летальных, 90250 пациентов выздоровели.

Всего проведено 2250676 тестирований методом ПЦР. За сутки выписаны 1797 пациентов.

Сейчас коронавирусная болезнь обнаружена:

Винницкая область - 6062 случая;

Волынская область - 7911 случаев;

Днепропетровская область - 5551 случай;

Донецкая область - 3132 случая;

Житомирская область - 5826 случаев;

Закарпатская область - 9735 случаев;

Запорожская область - 3895 случаев;

Ивано-Франковская область - 13 577 случаев;

Кировоградская область - 1090 случаев;

Киев - 22559 случаев;

Киевская область - 8996 случаев;

Львовская область - 20 085 случаев;

Луганская область - 1000 случаев;

Николаевская область - 3074 случая;

Одесская область - 13 350 случаев;

Полтавская область - 2107 случаев;

Ривненская область - 12 302 случая;

Сумская область - 4008 случаев;

Тернопольская область - 13 303 случая;

Харьковская область - 18 129 случаев;

Херсонская область - 1084 случая;

Хмельницкая область - 5896 случаев;

Черновицкая область - 14 280 случаев;

Черкасская область - 3881 случай;

Черниговская область - 4099 случаев.

Напомним, 27 сентября в Украине был зафиксирован 2671 случай заражения коронавирусом.
ForUm

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