В столице за минувшие сутки обнаружили еще 416 больных коронавирусом. Об этом заявил мэр Киева Виталий Кличко, сообщили ForUm’у в пресс-службе городского головы.

«Количество больных коронавирусом в Киеве продолжает увеличиваться. За минувшие сутки вирус обнаружили в 416 человек. Из них - 38 детей. 4 больных умерли. В общем коронавирус унес жизни 373 киевлян. На сегодня в столице уже 22 559 подтвержденных случаев заболевания COVID-19», - сообщил Кличко.

Заболели 214 женщин в возрасте от 20 до 91 года, 164 мужчин в возрасте от 19 до 90 лет, 19 девочек от 1 до 16 лет и 19 мальчиков от 2 лет до 16. Заболели, в частности, 11 медиков.

Не уменьшается и количество госпитализированных больных. В больницы столицы попали 53 пациента. Другие - на самоизоляции, под контролем врачей.

Выздоровели за минувшие сутки 48 человек. Всего коронавирус преодолели 6553 жители Киева.

«Больше всего случаев заболевания обнаружили в Деснянском районе - 71, в Шевченковском - 55 и в Дарницком районе - 52», - отметил Кличко.

Напомним, по состоянию на 9:00 29 сентября в Украине зафиксировано 3627 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19.