также в разделеОбщество
СБУ задержала боевика, захватывавшего админздания в Северодонецке
Вирусолог: COVID-19 станет обычным респираторным возбудителем 13
В Украине решили ввести штрафы за продажу электронных сигарет детям 11
Зеленский разрешил продать ликеро-водочный завод Госуправления делами 7
Суд снова отправил Стерненко под ночной домашний арест 10
Руководители государства почтили память жертв трагедии Бабьего Яра 19
У лидера «Голоса» обнаружили коронавирус 48
Юрченко рассказал, кто за него внес залог 16
В мире 8 компаний проводят финальные испытания вакцины от COVID-19 27
Кабмин изменил правил въезда иностранцев в Украину 71
В ВСУ коронавирусом болеют более 600 человек 8
НАБУ сообщило Микитасю еще об одном подозрении 22
В Укрзализныце обещают сделать пассажирские перевозки безубыточными 20
По делу Новака задержали еще трех человек 17
В Украине резко возросло число новых случаев коронавируса 372
СМИ: «Смотрящие» в «Укрзализныце» уже два года блокируют уголовное дело против себя в НАБУ 157
28 сентября. Картина дня 24
Кабмине рассказали, сколько времени займет расшифровка «черных ящиков» Ан-26 18

В Национальной полиции уверяют, что в результате хакерской атаки на сайт ведомства утечки документов не произошло. Об этом заявил председатель Национальной полиции Игорь Клименко в эфире «Свободы слова», сообщает «Украинская правда».

«Сайт Нацполиции не лег – лег сайт исключительно новостной Нацполиции. Мы его сразу отключили от сети. Буквально появилось две новости – и сайт Национальной полиции нами же сразу был положен, чтобы выяснить, почему произошло вмешательство в работу сайта. Мы установили причины. Но никакой выдачи, никаких документов, никаких скриншотов просто не может быть, это я вам заявляю ответственно», – подчеркнул он.

Как ранее сообщал ForUm, 23 сентября хакеры осуществили несанкционированное вмешательство в работу официального вебсайта Национальной полиции и распространили там недостоверную информацию. Также на интернет-страницах полиции Херсонской, Ривненской, Николаевской, Винницкой и Львовской областей была распространена недостоверная информация.

На Ривненской АЭС опровергли информацию о якобы нештатной ситуации на станции и эвакуации жителей Вараша которую распространили на сайте Варашского городского совета.

По факту взлома сайтов завели уголовные дела.

 
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

7
Теги