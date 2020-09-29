В Национальной полиции уверяют, что в результате хакерской атаки на сайт ведомства утечки документов не произошло. Об этом заявил председатель Национальной полиции Игорь Клименко в эфире «Свободы слова», сообщает «Украинская правда».

«Сайт Нацполиции не лег – лег сайт исключительно новостной Нацполиции. Мы его сразу отключили от сети. Буквально появилось две новости – и сайт Национальной полиции нами же сразу был положен, чтобы выяснить, почему произошло вмешательство в работу сайта. Мы установили причины. Но никакой выдачи, никаких документов, никаких скриншотов просто не может быть, это я вам заявляю ответственно», – подчеркнул он.

Как ранее сообщал ForUm, 23 сентября хакеры осуществили несанкционированное вмешательство в работу официального вебсайта Национальной полиции и распространили там недостоверную информацию. Также на интернет-страницах полиции Херсонской, Ривненской, Николаевской, Винницкой и Львовской областей была распространена недостоверная информация.

На Ривненской АЭС опровергли информацию о якобы нештатной ситуации на станции и эвакуации жителей Вараша которую распространили на сайте Варашского городского совета.

По факту взлома сайтов завели уголовные дела.