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В Японии воспитанникам детских садов рекомендуют носить защитные маски, чтоб избежать распространение штамма коронавируса "Омикрон". Такие рекомендации утвердила правительственная комиссия по борьбе с COVID-19.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Japan times.

В рекомендациях сказано, что детям "рекомендуется носить маски, когда это возможно", но это будет зависеть от их индивидуального развития. Также отмечается, что детей не будут заставлять носить маски, если они плохо себя чувствуют или им трудно носить их постоянно.

Министерство здравоохранения также сохранит существующую политику, согласно которой детям младше 2 лет не рекомендуется носить маски из-за риска удушья и теплового удара.

Распространение штамма "Омикрон" в Японии привело к полному закрытию тысяч детских садов и школ.

Такаджи Вакита, который возглавляет группу экспертов, консультирующих министерство здравоохранения по вопросам реагирования на пандемию призвал предпринять дополнительные шаги для снижения инфекций среди детей и пожилых людей в Японии.

Напомним, что в Японии наблюдают распространение штамма "Омикрон". Из-за этого правительство объявило чрезвычайный режим во многих префектурах.
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