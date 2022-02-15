С 14 по 19 февраля 2022 года личный состав Национальной полиции Украины переведен на усиленный режим несения службы, сообщил глава ведомства Игорь Клименко.
На практике это значит:
⁃ увеличение количества патрулей, обеспечивающих публичную безопасность и порядок на улицах;
⁃ развертывание дополнительных ситуационных центров для круглосуточного мониторинга оперативной обстановки в стране;
⁃ взятие под охрану объектов критической инфраструктуры, органов государственной власти и местного самоуправления.
Это сделано для более оперативно реагировать на любые угрозы безопасности граждан.
«Усиленный режим полиции – это не дополнительный повод для паники. Это о защите и полной готовности. Защищаем, а не паникуем!» - подчеркнул Клименко.
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