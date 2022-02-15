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С 14 по 19 февраля 2022 года личный состав Национальной полиции Украины переведен на усиленный режим несения службы, сообщил глава ведомства Игорь Клименко.

На практике это значит:

 ⁃ увеличение количества патрулей, обеспечивающих публичную безопасность и порядок на улицах;

 ⁃ развертывание дополнительных ситуационных центров для круглосуточного мониторинга оперативной обстановки в стране;

 ⁃ взятие под охрану объектов критической инфраструктуры, органов государственной власти и местного самоуправления.

Это сделано для более оперативно реагировать на любые угрозы безопасности граждан.

«Усиленный режим полиции – это не дополнительный повод для паники. Это о защите и полной готовности. Защищаем, а не паникуем!» - подчеркнул Клименко.
ForUm

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