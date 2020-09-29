Спикер Дмитрий Разумков завил, что в повестке дня Верховной Рады нет постановления о местных выборах. По его информации, этот вопрос не обсуждался и во время заседания фракции «Слуга народа». Об этом Разумков заявил в эфире «Свободы слова» на ICTV, сообщает РБК-Укрнаина.

«В повестке дня этого нет. Есть некоторые аспекты, которые влияют на позицию, которая была указана в этот день... Сегодня внести такие изменения в постановление - это поставить под сомнение весь избирательный процесс», - сказал Разумков.

Он добавил, что, по его информации, этот вопрос не обсуждался на заседании фракции партии власти.

«Я на заседании не был, но, насколько мне известно, этот вопрос не обсуждался», - сказал он.

Напомним, глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук заявил, что на последнем заседании ТКГ РФ поставила ультиматум о том, что Верховная Рада должна изменить постановление о назначении местных выборов 2020 года, чтобы оно соответствовало минским соглашениям.

Офис президента назвал условия проведения выборов на Донбассе.