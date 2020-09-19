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Глава Офиса президента Андрей Ермак заявил, что проведение выборов на неподконтрольной Украине территории Донбасса возможно только после полной деоккупации, урегулирования всех вопросов безопасности и с соблюдением стандартов ОБСЕ.

Об этом говорится в заявлении Офиса президента, обнародованном в субботу, 19 сентября.

Сообщается, что во время выступления программы Свобода слова Савика Шустера накануне Ермак сказал, что «мы находимся в тяжелых переговорах (нормандский и минский форматы — ред.) — не буду скрывать, но есть очень серьезная украинская победа — седьмая неделя режима тишины».

В то же время он сказал, что режим прекращения огня «не является идеальным», но «позволяет продолжать переговоры».

Также, по слова Ермака, он сообщил представителями нормандской четверки, что в Верховной Раде зарегистрировано постановление об изменениях к постановлению о проведении местных выборов.

«Если вы спросите мою личную позицию, то я считаю, что решение должно быть принято в соответствии с интересами нашего государства, с обязательствами, которые есть, с нормами международного права. Какое оно будет — это будет решать Верховная Рада», — сказал глава ОП.

Напомним, Зеленский анонсировал новую встречу нормандских советников.
ForUm

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