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По приказу министра обороны Андрея Тарана в Украине запрещено использование самолетов Ан-26 до завершения расследования авиакатастрофы. Об этом он сообщил на селекторном совещании президенту Зеленскому.

Также министр обороны отметил, что продолжается расшифровка бортовых самописцев самолета. В Государственное бюро расследований направлены пленки с записями голосов экипажа. Кроме того, оказывается психологическая помощь родственникам погибших.

Напомним, 25 сентября при заходе на посадку в двух километрах от военного аэропорта Чугуева разбился самолет Ан-26 Вооруженных сил Украины.

На его борту находились 27 человек: офицеры и курсанты Харьковского университета Воздушных сил ВСУ имени И. Кожедуба, которые выполняли учебно-тренировочный полет.

В результате падения самолета погибли 26 из 27 человек, находившихся на борту. Один из двух парней, доставленных в больницу сразу после трагедии - умер. Второй – выжил и находится в больнице.
ForUm

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