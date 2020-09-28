Азербайджан и представители самопровозглашенной Нагорно-Карабахской республики заявляют о жертвах среди гражданского населения в результате обстрелов 27 сентября. В сообщении генпрокуратуры Азербайджана говорится о гибели 5 членов одной семьи в результате артобстрела со стороны армянских военных. Ранее сообщалось о 19 раненых жителей азербайджанских сел, передает Радио Свобода.

Власти самопровозглашенного Нагорного Карабаха утверждают, что в результате обстрелов погибли двое мирных жителей, ранены более 30.

По утверждению армянской стороны, более 50 населенных пунктов подверглись атакам с помощью азербайджанских беспилотников и артиллерии. Армянская сторона также сообщила о потерях среди бойцов вооруженных формирований Нагорного Карабаха – 16 погибших и около сотни раненых. Армения утверждает, что и Азербайджан понес потери. Азербайджанская сторона пока официально не сообщала о потерях.

По данным азербайджанских военных, им удалось взять под контроль ряд населенных пунктов, высот, а также «перерезать» шоссе, соединяющее Нагорный Карабах с Арменией. Армянская сторона это отрицает.

Наступление азербайджанских войск в Нагорном Карабахе началось утром в воскресенье, 27 сентября. Азербайджанское командование назвало открытие огня его военными «контрнаступлением», заявив, что речь идет об ответе на обстрел со стороны армянских сил. Лидер Армении Никол Пашинян обвинил Азербайджан в начале войны против армянского народа и отметил, что Ереван является гарантом безопасности Нагорного Карабаха.

К немедленному прекращению огня и деэскалации конфликта призвали Армению и Азербайджан в ЕС и в НАТО. Сделали это также страны-посредники по мирному урегулированию ситуации в Нагорном Карабахе (В группу входят Азербайджан, Армения, Беларусь, Германия, Италия, Швеция, Финляндия и Турция; сопредседателями группы являются Россия, Франция и США).

МИД Украины также заявил о глубокой обеспокоенности в связи с обострением конфликта между Арменией и Азербайджаном.

Конфликт между Арменией и Азербайджаном из-за Нагорного Карабаха начался в 1988 году. До заключения соглашения о прекращении огня Баку потерял контроль над Нагорным Карабахом и частью прилегающих районов страны – всего до 20% международно признанной территории. Режим прекращения огня был установлен в мае 1994 года.

Азербайджан не считает самопровозглашенную Нагорно-Карабахскую республику стороной конфликта и отказывается вести с ней переговоры.

Нынешнее обострение конфликта – самое масштабное по меньшей мере с 2016 года.