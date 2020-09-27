Министерство иностранных дел Украины отреагировало на обострение конфликта между Арменией и Азербайджаном в районе Нагорного Карабаха.
Заявление ведомство обнародовало в Twitter.
«МИД Украины глубоко обеспокоено в связи с обострением конфликта между Арменией и Азербайджаном. Внимательно изучаем обстоятельства, которые привели к обострению. Призываем стороны вернуться к диалогу ради мирного урегулирования конфликта. Соболезнуем родственникам и близким погибших», — говорится в сообщении.
МЗС України глибоко занепокоєне у зв’язку із загостренням конфлікту між Вірменією та Азербайджаном. Уважно вивчаємо обставини, що призвели до загострення. Закликаємо сторони повернутися до діалогу заради мирного врегулювання конфлікту. Співчуваємо родичам та близьким загиблих.— MFA of Ukraine 🇺🇦 (@MFA_Ukraine) September 27, 2020
Утром 27 сентября власти Армении сообщили, что Азербайджан нанес ракетные удары по населенным пунктам Нагорного Карабаха.
В Азербайджане заявили, что Армения начала боевые действия, и отметили, что их войска приступили к контрнаступальной операции по всей линии фронта в Нагорном Карабахе.
Президент Азербайджана Ильхам Алиев сообщил, что в результате боев в районе Нагорного Карабаха есть жертвы и раненые среди местного населения.
В свою очередь омбудсмен непризнанного Нагорного Карабаха Артак Бегларян также сообщил о жертвах в результате боев.
У себя в Twitter он написал, что в Мартунинском районе погибли два человека: женщина и ребенок, есть двое раненых.
Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время