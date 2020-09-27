Министерство иностранных дел Украины отреагировало на обострение конфликта между Арменией и Азербайджаном в районе Нагорного Карабаха.

Заявление ведомство обнародовало в Twitter.

«МИД Украины глубоко обеспокоено в связи с обострением конфликта между Арменией и Азербайджаном. Внимательно изучаем обстоятельства, которые привели к обострению. Призываем стороны вернуться к диалогу ради мирного урегулирования конфликта. Соболезнуем родственникам и близким погибших», — говорится в сообщении.

МЗС України глибоко занепокоєне у зв’язку із загостренням конфлікту між Вірменією та Азербайджаном. Уважно вивчаємо обставини, що призвели до загострення. Закликаємо сторони повернутися до діалогу заради мирного врегулювання конфлікту. Співчуваємо родичам та близьким загиблих. — MFA of Ukraine 🇺🇦 (@MFA_Ukraine) September 27, 2020

Утром 27 сентября власти Армении сообщили, что Азербайджан нанес ракетные удары по населенным пунктам Нагорного Карабаха.

В Азербайджане заявили, что Армения начала боевые действия, и отметили, что их войска приступили к контрнаступальной операции по всей линии фронта в Нагорном Карабахе.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев сообщил, что в результате боев в районе Нагорного Карабаха есть жертвы и раненые среди местного населения.

В свою очередь омбудсмен непризнанного Нагорного Карабаха Артак Бегларян также сообщил о жертвах в результате боев.

У себя в Twitter он написал, что в Мартунинском районе погибли два человека: женщина и ребенок, есть двое раненых.