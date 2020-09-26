также в разделеМир
В России антирекорд по заболеванию на COVID-19 17
Трамп: Победитель выборов в США может быть неизвестен несколько месяцев 15
Задержаны еще пятеро подозреваемых по теракту в Париже 16
Карнавал в Рио-де-Жанейро перенесли из-за коронавируса 11
Страны Балтии расширили санкции в отношении властей Беларуси 12
Ученые объяснили, почему сотни дельфинов-гринд выбросились на берег в Австралии 18
В Сенате США предложили ввести санкции против РФ из-за отравления Навального 13
В Париже у редакции Charlie Hebdo мужчина с мачете напал на прохожих 15
В доме Пабло Эскобара нашли пакет с $18 миллионами 24
В Беларуси задержали адвоката Колесниковой 37
В мире от коронавируса выздоровели почти 24 миллиона человек 9
Навальный останется в Германии до конца реабилитации 14
МВД Беларуси сообщило о призыве стрелять в митингующих боевыми патронами 476
Сейм Литвы призвал остановить строительство «Северного потока-2» 13
Качиньский станет вице-премьером Польши 13
Гутерриш: Человечество провалило испытание пандемией COVID-19 39
Еврокомиссар: Ситуация с COVID-19 в некоторых странах ЕС хуже, чем в марте 22
Путин не поздравил Лукашенко с инаугурацией 47

Задержанный по подозрению в нападении на прохожих в Париже признал свою вину и рассказал о мотивах. Мужчина был уверен, что нападал на журналистов сатирической газеты Charlie Hebdo.

Об этом со ссылкой на источники в правоохранительных органах сообщает французское издание Le Parisien.

По информации издания, пакистанец Али Х., который родился в 2002 году в Исламабаде, был очень «рассержен» на журналистов газеты Charlie Hebdo за сатирические карикатуры на пророка Мухаммеда.

Как пояснил близкий к следствию источник Le Parisien, нападавший не заявляет о своей причастности к террористической организации «Аль-Каида», которая неоднократно угрожала газете за карикатуры, поэтому нападение «принимает религиозный аспект».

После нападения правоохранители задержали 6 человек, которые имели тесные связи с подозреваемым. Полиция пытается выяснить, знали ли эти лица о преступных намерениях своего друга и не помогали ли ему в этом.

Один из задержанных, мужчина алжирского происхождения, который общался с подозреваемым после совершения преступления, рассказал, что пытался задержать злоумышленника, но Али Х. начал угрожать и ему. Это подтвердили записи с камер видеонаблюдения, после чего его отпустили.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

зима
3270 грн.
12
Теги