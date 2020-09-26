Задержанный по подозрению в нападении на прохожих в Париже признал свою вину и рассказал о мотивах. Мужчина был уверен, что нападал на журналистов сатирической газеты Charlie Hebdo.

Об этом со ссылкой на источники в правоохранительных органах сообщает французское издание Le Parisien.

По информации издания, пакистанец Али Х., который родился в 2002 году в Исламабаде, был очень «рассержен» на журналистов газеты Charlie Hebdo за сатирические карикатуры на пророка Мухаммеда.

Как пояснил близкий к следствию источник Le Parisien, нападавший не заявляет о своей причастности к террористической организации «Аль-Каида», которая неоднократно угрожала газете за карикатуры, поэтому нападение «принимает религиозный аспект».

После нападения правоохранители задержали 6 человек, которые имели тесные связи с подозреваемым. Полиция пытается выяснить, знали ли эти лица о преступных намерениях своего друга и не помогали ли ему в этом.

Один из задержанных, мужчина алжирского происхождения, который общался с подозреваемым после совершения преступления, рассказал, что пытался задержать злоумышленника, но Али Х. начал угрожать и ему. Это подтвердили записи с камер видеонаблюдения, после чего его отпустили.