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В столице Франции полицейские задержали еще пятерых человек, которые подозреваются в причастности к нападению на двух прохожих возле бывшей редакции сатирического издания Charlie Hebdo. Об этом в пятницу, 25 сентября, сообщил телеканал BFM.

Отмечается, что мужчин в возрасте от 24 до 37 лет схватили в квартире в северном пригороде Парижа, где, предположительно, проживал главный подозреваемый.

Напомним, сразу после нападения на журналистов полицейские задержали первого подозреваемого - на его одежде были следы крови. Второго же возле станции метро схватила бригада железнодорожной сети.

Министр внутренних дел Франции назвал нападение в Париже терактом, или кровавой атакой против Франции.
ForUm

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