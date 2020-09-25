также в разделеОбщество
Львовянину грозит 5 лет тюрьмы за футболку с надписью «СССР» 11
В Украине будут ставить на учет пользователей «ВКонтакте» 59
Подразделения киберполиции могут появиться в каждом госоргане 11
В МВД установлен антирекорд по числу новых больных COVID-19 13
НБУ решил ликвидировать банк «Аркада» 11
За Юрченко внесли 3 миллиона залога, он уже на свободе 20
Суд смягчил меру пресечения Чорновол 35
За сутки в Украине коронавирус подтвердили у 3565 человек 37
В Минздраве заявили об улучшении эпидситуации в ряде регионов 22
Госмиграции закрыли на карантин из-за вспышки COVID-19 39
24 сентября. Картина дня 31
«Выбрасывал деньги в окно»: СБУ задержала прокурора-взяточника 34
Украинских полицейских вооружат электрошокерами 22
ОПЗЖ определилась с кандидатом в мэры Николаева 25
В Украине обновили деление на карантинные зоны, Киев вернулся в «желтую» 42
Назначен новый глава Укртрансбезопасности 10
Названы болезни, которыми начали чаще болеть украинцы 17
За два летних месяца Украину посетили около 200 тысяч иностранных туристов 10

Киберспециалисты уже установили, каким образом взломали сайт Национальной полиции.

Об этом заместитель министра внутренних дел Сергей Гончаров сказал во время брифинга онлайн конференции «Цифровая трансформация государства: перспективы и риски кибербезопасности», сообщили ForUm’у в пресс-службе МВД.

«Расследование по делу взлома сайта Национальной полиции продолжается. Однако специалисты уже установили, каким образом злоумышленники внедрили вредоносные программы, которые взломали сайт. Мы уже понимаем, какие меры надо принимать, чтобы подобное не случилось и как усиливать нашу киберзащиту и киберстойкость. В том числе, мы делимся опытом с коллегами, как избежать таких проблем», - отметил Гончаров.

Как ранее сообщал ForUm, 23 сентября хакеры осуществили несанкционированное вмешательство в работу официального вебсайта Национальной полиции и распространили там недостоверную информацию. Также на интернет-страницах полиции Херсонской, Ривненской, Николаевской, Винницкой и Львовской областей была распространена недостоверная информация.

На Ривненской АЭС опровергли информацию о якобы нештатной ситуации на станции и эвакуации жителей Вараша которую распространили на сайте Варашского городского совета.

По факту взлома сайтов завели уголовные дела.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

14
Теги