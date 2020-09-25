Киберспециалисты уже установили, каким образом взломали сайт Национальной полиции.

Об этом заместитель министра внутренних дел Сергей Гончаров сказал во время брифинга онлайн конференции «Цифровая трансформация государства: перспективы и риски кибербезопасности», сообщили ForUm’у в пресс-службе МВД.

«Расследование по делу взлома сайта Национальной полиции продолжается. Однако специалисты уже установили, каким образом злоумышленники внедрили вредоносные программы, которые взломали сайт. Мы уже понимаем, какие меры надо принимать, чтобы подобное не случилось и как усиливать нашу киберзащиту и киберстойкость. В том числе, мы делимся опытом с коллегами, как избежать таких проблем», - отметил Гончаров.

Как ранее сообщал ForUm, 23 сентября хакеры осуществили несанкционированное вмешательство в работу официального вебсайта Национальной полиции и распространили там недостоверную информацию. Также на интернет-страницах полиции Херсонской, Ривненской, Николаевской, Винницкой и Львовской областей была распространена недостоверная информация.

На Ривненской АЭС опровергли информацию о якобы нештатной ситуации на станции и эвакуации жителей Вараша которую распространили на сайте Варашского городского совета.

По факту взлома сайтов завели уголовные дела.