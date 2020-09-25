Адвоката члена президиума Координационного совета Марии Колесниковой Людмилу Казак задержали за «совершение административного правонарушения». Об этом заявила официальный представитель ГУВД Мингорисполкома Наталья Ганусевич, передает Укринформ.

Казак находится в изоляторе временного содержания на Окрестина в Минске. Вместе с этим, не уточняется, о каком именно правонарушении идет речь.

Ранее стало известно, что Казак днем 24 сентября перестала выходить на связь. Она должна была появиться на судебном заседании, но в суд она так и не приехала.

Стоит отметить, что в пятницу должно состояться рассмотрение жалобы на решение суда Партизанского района Минска о применении меры пресечения по отношению к Марии Колесниковой.

Напомним, 7 сентября белорусская оппозиция заявила о похищении Марии Колесниковой в центре Минска.

8 сентября члены Координационного совета белорусской оппозиции Антон Родненков и Иван Кравцов попали на территорию Украины после всех необходимых процедур на границе.

Как заявил заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко, Мария Колесникова осталась на территории Беларуси, а два члена Координационного совета - Иван Кравцов и Антон Родненков - не выезжали из Беларуси добровольно, их выдворили оттуда силой.

Впоследствии также стало известно, что член президиума оппозиционной Координационного совета Колесникова при попытке вывоза ее в Украине порвала свой паспорт, что сделало невозможным ее въезд в другую страну. После этого пограничники задержали ее.