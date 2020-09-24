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Президент Украины Владимир Зеленский отметил, что Украина солидарна с позицией Европейского Союза о событиях, происходящих после президентских выборов в Беларуси.

Об этом он сообщил на совместной с президентом Словакии Зузаной Чапутовой пресс-конференции в Братиславе, передает УНИАН.

«Мы можем очень долго говорить о братском и дружественном народе - белорусах, у нас действительно историческая дружба между нашими странами, между нашими семьями», - заявил он.

«То, что мы сегодня видим, если власть не остановит такие действия, особенно правоохранителей, направленные против своего народа - они получат очень мощный результат и ответ от народа. Если власть не найдет возможность диалога со своими родными людьми, этой власти не будет. И здесь Украина всегда будет поддерживать наших партнеров, здесь мы единомышленники со всеми странами Евросоюза», - заявил он.

Напомним, 23 сентября Лукашенко вступил в должность президента Беларуси.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявляет, что «инаугурация» Александра Лукашенко не означает признания его легитимности на посту президента.

Евросоюз вновь подчеркнул, что не признает легитимности Александра Лукашенко как президента Белоруссии и ожидает новых демократических выборов в стране. 
ForUm

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