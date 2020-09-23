Антикоррупционные органы в Украине и их руководство должны оставаться независимыми и профессиональными. Об этом на своей странице в соцсети Facebook сообщила пресс-служба Всемирного банка со ссылкой на слова регионального директора Всемирного банка по Восточной Европе (Беларусь, Молдова, Украина) Арупа Банерджи, передает УНИАН.

«Мы твердо убеждены, что антикоррупционные институции и их руководство должны и в дальнейшем оставаться независимыми и полностью профессиональными. Эти принципы позволяют выявлять коррупционную деятельность и привлекать коррупционеров к ответственности», - цитирует пресс-служба слова Банерджи.

Также он подчеркнул, что проблема коррупции в Украине все еще актуальна и требует решения.

«За последние годы при поддержке Всемирного банка и других международных партнеров Украина создала надежную антикоррупционную инфраструктуру. Но коррупция все еще остается значительным препятствием для развития государства, поскольку она лишает украинских граждан ресурсов и тех государственных услуг, на которые люди имеют право», - заявил он.

Напомним, 17 сентября Верховная Рада утвердила представителей в конкурсную комиссию по избранию руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры, несмотря на предостережения западных партнеров.

В состав комиссии, которая проведет конкурс на занятие административных должностей в САП, должны войти 11 человек, семь из которых назначает Рада, четырех – совет прокуроров.

В Европарламенте уже заявили об угрозе для безвизового режима с ЕС в связи с проблемной процедурой отбора руководителя САП.

Ранее ключевые европейские государства и Всемирный банк письменно обратились в Верховную Раду и предупредили о проблемах в проекте решения о процедуре замены руководителя САП Назара Холодницкого.

Прозрачное и соответствующее критериям избрание нового главы САП является одним из критериев предоставления 600 млн евро макрофинансовой помощи ЕС. Также это является одним из критериев по так называемому механизму приостановления безвиза со стороны Евросоюза.