Верховная Рада назначила представителей парламента в состав комиссии по проведению конкурса на занятие административных должностей в Специализированной антикоррупционной прокуратуре.

Как сообщает Укринформ, постановление №4104 «Об определении представителей Верховной Рады Украины в состав комиссии по проведению конкурса на занятие административных должностей в Специализированной антикоррупционной прокуратуре» поддержали 239 народных депутатов.

В частности, в состав комиссии были избраны профессор Украинского католического университета и Львовского государственного университета внутренних дел, член-корреспондент Национальной академии правовых наук, доктор юридических наук Вячеслав Навроцкий (предложен фракцией партии «Слуга народа»); старший научный сотрудник, заведующий кафедрой специально-правовых дисциплин Учебно-научного гуманитарного института Таврического национального университета им. Владимира Вернадского, доктор юридических наук Елена Бусол (от депутатской группы «Партия «За будущее»); управляющий партнер адвокатского объединения «ГуДеГ» Андрей Гуджал (от «Оппозиционной платформы - За жизнь»).

В списке также - начальник отдела докторантуры и адъюнктуры Национальной академии внутренних дел, доктор юридических наук, доцент Алексей Дрозд (делегирован фракцией «Слуги народа»); заместитель председателя Союза юристов Украины Екатерина Коваль (от группы «Партия «За будущее»); профессор Национального транспортного университета, кандидат юридических наук, доцент Богдан Романюк (от депутатской группы «Доверие»), а также заведующий кафедрой государственно-правовых дисциплин и административного права Центральноукраинского государственного педагогического университета им. Владимира Винниченко, доктор юридических наук, профессор Евгений Соболь (от «Слуги народа»).

Это уже третья попытка парламента определить своих представителей в состав комиссии по проведению конкурса на занятие административных должностей в САП. 3 сентября парламент отклонил соответствующий проект постановления №3898. Ранее, 15 июля, депутаты также провалили аналогичный документ.

Согласно Закону «О прокуратуре», назначение на админдолжность в САП осуществляется по результатам открытого конкурса, который организует и проводит комиссия, четырех членов которой определяет Совет прокуроров, а семерых - парламент.

Членами конкурсной комиссии могут быть лица, имеющие безупречную деловую репутацию, высокие профессиональные и моральные качества, общественный авторитет, а также значительный опыт деятельности в сфере предотвращения или противодействия коррупции.

Как ранее сообщал ForUm, 21 августа руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) Назар Холодницкий написал заявление об увольнении.

Генеральный прокурор Ирина Венедиктова издала приказ об увольнении Назара Холодницкого с поста главы Специализированной антикоррупционной прокуратуры.

Евросоюз, ключевые европейские государства и Всемирный банк письменно обратились к Верховной Раде и Банковой из-за проблем в проекте решения по выбору руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры.