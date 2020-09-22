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По состоянию на 22 сентября к ослаблению карантина в Украине готовы только Кировоградская и Херсонская области. Об этом сообщает Министерство здравоохранения.

Так, Киев и 22 области Украины не готовы к смягчению карантинных мероприятий, поскольку там превышен показатель заболеваемости за 14 дней на 100 тысяч населения.

Напомним, по состоянию на 9:00 22 сентября в Украине зафиксировано 2884 новых случая коронавирусной болезни COVID-19.

 
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