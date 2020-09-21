Сегодня пять школ в Киеве закрыты на карантин из-за случаев заболевания коронавирусом среди учителей Об этом мэр Киева Виталий Кличко заявил во время онлайн пресс-конференции, сообщили ForUm’у в пресс-службе городского головы.

«Что касается учебного процесса в столице. Мы держим ситуацию под контролем. И проверяем соблюдение учебными заведениями определенных регламентов их работы. И там, где выявляют больных детей или педагогов, - классы или школы отправляют на дистанционное обучение», - сказал Кличко.

Он сообщил, что на сегодня пять школ закрыты на карантин из-за случаев заболевания среди учителей. По одной школе в Голосеевском, Дарницком, Оболонском, Печерском и Соломенском районах столицы.

«В 122 школах перевели на самоизоляцию и дистанционное обучение 328 классов, где есть больные ученики. Всего больных коронавирусом школьников в столице – 267, И 127 педагогов», - сообщил Кличко.

Он отметил, что в дошкольных учреждениях города из-за выявленных случаев вируса временно закрыты 15 групп. Один сад закрыт на карантин. Наполненность детей в детских садах сегодня - примерно 50 процентов.

Напомним, за прошедшие сутки у 275 жителей столицы обнаружили заболевание коронавирусом.