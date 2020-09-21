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За прошедшие сутки у 275 жителей столицы обнаружили заболевание коронавирусом. Об этом мэр Киева Виталий Кличко заявил во время онлайн пресс-конференции, сообщили ForUm’у в пресс-службе городского головы.

«Ситация с распространением вируса остается сложной. И Киев продолжает находиться в «оранжевой» зоне эпидемиологической опасности. Еще 275 человек заболели коронавирусом за прошедшие сутки. Двое больных умерли. Всего коронавирус унес жизни 318 киевлян. Подтвержденных случаев заболевания COVID-19 на сегодня в столице уже 19 758», - сообщил Кличко.

Среди заболевших: 139 женщин в возрасте от 18 до 93 лет и десять девочек от трех до 16 лет. А также 120 мужчин в возрасте от 18 до 83 лет и шесть мальчиков от пяти до 17 лет. Заболели также восемь медиков.

В больницы столицы госпитализировали 36 пациентов. Другие - на самоизоляции, под контролем врачей.

Выздоровели за минувшие сутки девять человек. Всего коронавирус преодолели 5868 жителей Киева.

«Больше всего случаев заболевания обнаружили в Дарницком районе - 74, Деснянском - 36, Днепровском районе - 35 случаев», - отметил Кличко.

Напомним, по состоянию на 9:00 21 сентября в Украине зафиксировано 2675 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19.
ForUm

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