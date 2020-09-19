Подозреваемого в нападении на бывшего политзаключенного Владимира Балуха арестовали на два месяца. Суд не определял альтернативы содержанию под стражей.

Об этом написала на своей странице в Facebook спикер прокуратуры Киева Надежда Максимец.

Подозреваемый полностью признает свою вину, отказался от адвоката. По его словам, конфликт с потерпевшим произошел на бытовой почве.

«В субботу, 19 сентября, по ходатайству прокурора Киевской местной прокуратуры №4 Днепровский районный суд арестовал на 2 месяца подозреваемого в причинении тяжких травм Владимиру Балуху», - говорится в сообщении.

Действия подозреваемого квалифицированы по ч. 1 ст. 121 УК Украины (умышленное телесное повреждение, опасное для жизни в момент причинения).

Напомним, в ночь на 8 сентября бывшего узника Кремля, общественного активиста Владимира Балуха избили. У него сломана рука и ключица.

По данным полиции, пострадавшего госпитализировали с телесными повреждения из ПКиО «Гидропарк». Кроме этого, у него обнаружили отсутствие мобильного телефона и банковской карты.

По факту избиения Балуха начато уголовное производство по ч. 4 ст. 187 (разбой).