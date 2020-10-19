Народный депутат от «Европейской солидарности» Ирина Геращенко обнародовала первое фото крымского активиста Владимира Балуха, который около месяца находился в коме после нападения.

«Спасибо врачам Балуха. Сегодня хорошие новости и его первое фото из больницы. Врачи написали, что Володя уже пытается разгадывать кроссворды. На самом деле речь идет о реабилитационных методиках. Володя в нейрохирургическом отделении», - написала она в Facebook.

По словам Геращенко, Балух ходит, постепенно восстанавливается и читает. Динамика его восстановления положительная. Врачи разрешили заместителю председателя Меджлиса крымскотатарского народа Ахтему Чийгозу проведать друга.

Напомним, в ночь на 8 сентября бывшего узника Кремля, общественного активиста Владимира Балуха избили. У него сломана рука и ключица.

По данным полиции, пострадавшего госпитализировали с телесными повреждения из ПКиО «Гидропарк». Кроме этого, у него обнаружили отсутствие мобильного телефона и банковской карты.

По факту избиения Балуха начато уголовное производство по ч. 4 ст. 187 (разбой).

18 сентября министр внутренних дел Арсен Аваков сообщил, что подозреваемого в нападении на Балуха задержали. Им оказался житель Киевщины 1988 года рождения.

19 сентября Днепровский суд избрал меру пресечения подозреваемому в виде содержания под стражей 60 суток без права на залог. Его действия квалифицированы по ч. 1 ст. 121 УК Украины (умышленное телесное повреждение, опасное для жизни в момент причинения).