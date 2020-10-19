также в разделеОбщество
На Запорожье парень украл урну для голосования, чтобы разводить улиток 5
В Украине похолодает, но ненадолго 7
«Красная зона»: Черновцы решили открыть детсады 8
Чиновники госшахты украли 14 млн, выделенных на предотвращение катастрофы 7
Украина и Иран возобновили переговоры по сбитому самолету 11
Датский инвестор планирует построить предприятие под Ривным 10
В автобусах Варшавы будут показывать видеоролики об Украине 12
Названа стоимость лечения в Украине пациента с COVID-19 28
Зарплату учителям в 2021 году планируют повысить в два этапа 10
Минздрав прогнозирует пик заболеваемости коронавирусом в конце ноября 16
В ВСУ от коронавируса уже умерли 14 человек 9
Госфинмониторинг подвел итоги своей работы за 9 месяцев 10
Жена и сын Гройсмана заболели COVID-19 20
С начала года СБУ нейтрализовала 460 кибератак и 20 хакерских группировок 9
В Минздраве озвучили худший прогноз заболеваемости COVID-19 31
Кандидату в Обуховские районный и городской советы от БЮТ сожгли машину 13
Разумкова просят ввести штрафы для нардепов за неношение маски 8
Минздрав призвал украинцев работать дистанционно 18

Народный депутат от «Европейской солидарности» Ирина Геращенко обнародовала первое фото крымского активиста Владимира Балуха, который около месяца находился в коме после нападения.

«Спасибо врачам Балуха. Сегодня хорошие новости и его первое фото из больницы. Врачи написали, что Володя уже пытается разгадывать кроссворды. На самом деле речь идет о реабилитационных методиках. Володя в нейрохирургическом отделении», - написала она в Facebook.

По словам Геращенко, Балух ходит, постепенно восстанавливается и читает. Динамика его восстановления положительная. Врачи разрешили заместителю председателя Меджлиса крымскотатарского народа Ахтему Чийгозу проведать друга.

Напомним, в ночь на 8 сентября бывшего узника Кремля, общественного активиста Владимира Балуха избили. У него сломана рука и ключица.

По данным полиции, пострадавшего госпитализировали с телесными повреждения из ПКиО «Гидропарк». Кроме этого, у него обнаружили отсутствие мобильного телефона и банковской карты.

По факту избиения Балуха начато уголовное производство по ч. 4 ст. 187 (разбой).

18 сентября министр внутренних дел Арсен Аваков сообщил, что подозреваемого в нападении на Балуха задержали. Им оказался житель Киевщины 1988 года рождения.

19 сентября Днепровский суд избрал меру пресечения подозреваемому в виде содержания под стражей 60 суток без права на залог. Его действия квалифицированы по ч. 1 ст. 121 УК Украины (умышленное телесное повреждение, опасное для жизни в момент причинения).
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

зима
3280 грн.
13
Теги