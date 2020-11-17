Следователи допросили бывшего политзаключенного Кремля Владимира Балуха по делу о его избиении. Об этом сообщила пресс-секретарь прокуратуры Киева Надежда Максимец, передает УНИАН.

«Даже после выписки из больницы по состоянию здоровья невозможно было провести с Балухом следственные действия. Но на прошлой неделе мы получили разрешение врача - и в его присутствии в субботу состоялся допрос потерпевшего по поводу обстоятельств нападения на него», - сказала она.

Максимец не стала разглашать детали допроса. Она также сообщила, что на днях суд продлил меру пресечения в виде содержания под стражей подозреваемому в нападении на бывшего политзаключенного Кремля.

Напомним, в ночь на 8 сентября бывшего узника Кремля, общественного активиста Владимира Балуха избили. У него сломана рука и ключица.

По данным полиции, пострадавшего госпитализировали с телесными повреждения из ПКиО «Гидропарк». Кроме этого, у него обнаружили отсутствие мобильного телефона и банковской карты.

По факту избиения Балуха начато уголовное производство по ч. 4 ст. 187 (разбой).

18 сентября министр внутренних дел Арсен Аваков сообщил, что подозреваемого в нападении на Балуха задержали. Им оказался житель Киевщины 1988 года рождения.

19 сентября Днепровский суд избрал меру пресечения подозреваемому в виде содержания под стражей 60 суток без права на залог. Его действия квалифицированы по ч. 1 ст. 121 УК Украины (умышленное телесное повреждение, опасное для жизни в момент причинения).

22 октября Балуха выписали из больницы.