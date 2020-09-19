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В результате непогоды в Украине по состоянию на субботу, 19 сентября, остаются обесточены 17 населенных пунктов в Черниговской области, сообщает ГСЧС.

«По состоянию на 7.00 19 сентября в результате осложнения погодных условий 17-18 сентября (дождь, порывы ветра) в результате срабатывания системы защиты линий электропередач остаются обесточенными 17 населенных пунктов в Черниговской области», – говорится в сообщении.

К восстановлению электроснабжения привлечены бригады облэнерго.

Напомним, в результате осложнения погодных условий (дождь, порывы ветра) обесточен 291 населенный пункт в трех областях Украины.
ForUm

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