В результате непогоды в Украине по состоянию на субботу, 19 сентября, остаются обесточены 17 населенных пунктов в Черниговской области, сообщает ГСЧС.
«По состоянию на 7.00 19 сентября в результате осложнения погодных условий 17-18 сентября (дождь, порывы ветра) в результате срабатывания системы защиты линий электропередач остаются обесточенными 17 населенных пунктов в Черниговской области», – говорится в сообщении.
К восстановлению электроснабжения привлечены бригады облэнерго.
Напомним, в результате осложнения погодных условий (дождь, порывы ветра) обесточен 291 населенный пункт в трех областях Украины.
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