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Государственная служба по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) перешла на усиленный режим несения службы до 10 января.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы ведомства, передают Українськi Новини.

"В период празднования Рождества Христова Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям обеспечивает защиту населения и территорий государства от чрезвычайных ситуаций, пожаров и опасных событий в усиленном режиме. Так, с 09:00 07 января до 09:00 10 января 2022 осуществляется усиленный мониторинг техногенной и пожарной безопасности в пределах зон ответственности", - сказано в нем.

Особое внимание уделено объектам с массовым пребыванием людей, на которых будут проводиться праздничные мероприятия.

С органами власти на всех уровнях организовано взаимодействие в случае возникновения чрезвычайных ситуаций, пожаров и опасных событий.

Отработаны оперативные документы на объекты проведения праздничных мероприятий и культовые сооружения, проверка источников противопожарного водоснабжения в районах их расположения.

Инспекторским составом ГСЧС проведено около 4,8 тыс. инструктажей по соблюдению требований пожарной и техногенной безопасности, к которым привлечены около 20 тыс. руководителей религиозных общин и организаторов праздничных мероприятий.

Всего на территории Украины на круглосуточном дежурстве находится более 7 тыс. человек личного состава и 2 тыс. единиц пожарно-спасательной и специальной техники, в том числе: около 300 человек и 50 единиц техники на объектах, задействованных в праздновании новогодних и рождественских праздников с массовым пребыванием людей; 26 пиротехнических расчетов, общей численностью более 130 человек и 50 единиц техники; 9 воздушных судов, в том числе 4 самолета и 5 вертолетов.
ForUm

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