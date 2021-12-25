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Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям в период празднования Рождества Христова будет работать в усиленном режиме.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС, передает Укринформ.

"В период новогодних и рождественских праздников Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям обеспечивает защиту населения и территорий государства от чрезвычайных ситуаций, пожаров и опасных событий в усиленном режиме. Так, с 09:00 25 декабря до 09:00 28 декабря 2021 года осуществляется усиленный мониторинг техногенной и пожарной безопасности в пределах зон ответственности. Особое внимание уделено объектам с массовым пребыванием людей, на которых будут проводиться праздничные мероприятия", - говорится в сообщении.

Отмечается, что с органами власти на всех уровнях организовано взаимодействие в случае возникновения чрезвычайных ситуаций, пожаров и опасных событий. Отработаны оперативные документы на объекты проведения праздничных мероприятий и культовые сооружения, проверка источников противопожарного водоснабжения в районах их расположения.

Инспекторским составом ГСЧС проведено около 4 тыс. 800 инструктажей по соблюдению требований пожарной и техногенной безопасности, к которым привлечены около 20 тыс. руководителей религиозных общин и организаторов праздничных мероприятий.

В целом на территории Украины на круглосуточном дежурстве находятся более 7 тыс. человек личного состава и 2 тыс. единиц пожарно-спасательной и специальной техники, в том числе: около 300 человек и 50 единиц техники на объектах, задействованных к празднованию новогодних и рождественских праздников с массовым пребыванием людей; 26 пиротехнических расчетов, общей численностью более 130 человек и 50 ед. техники; 9 воздушных судов, в том числе 4 самолета и 5 вертолетов.
ForUm

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