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В результате осложнения погодных условий (дождь, порывы ветра) обесточен 291 населенный пункт в трех областях Украины, сообщила Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.

«17-18 сентября в результате осложнения погодных условий (дождь, порывы ветра) в результате срабатывания системы защиты линий электропередач обесточен 291 населенный пункт в 3 областях, а именно: Черниговская - 206, Киевская - 73 и Житомирская – 12», - говорится в сообщении.

К восстановлению электроснабжения привлечены бригады облэнерго.
ForUm

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