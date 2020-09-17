Пограничники продолжают охранять участок украинско-белорусской границы в усиленном режиме.

Как сообщает пресс-служба ГПСУ, такая необходимость обусловлена ​​нестабильной политической ситуацией в соседней стране и попытками многочисленных групп иностранцев-паломников попасть на территорию Украины, несмотря на существующие карантинные ограничения.

С целью контроля ситуации в пункте пропуска «Новые Яриловичи» на Черниговщине на место прибыл первый зампредседателя Госпогранслужбы Владимир Никифоренко.

Он проверил готовность привлеченных резервов ведомства, а также организацию взаимодействия с подразделениями Национальной полиции и Национальной гвардии Украины, отдельные подразделения которых также задействованы для контроля за ситуацией на границе и недопущения нарушений правопорядка.

По состоянию на утро 17 сентября на направлении этого пункта пропуска остаются более 1000 иностранцев. Они прошли процедуры пограничного контроля на выход из Республики Беларусь и находятся на линии государственной границы Украины. И несмотря на действующие ограничения, направленные на предотвращение распространения коронавирусной болезни COVID-19, все же планируют попасть в Украину.

«Этих граждан, вероятно, ввели в заблуждение, поскольку украинская сторона информировала о том, что пропуск для иностранцев будет закрыт. Государственная пограничная служба также неоднократно информировала смежную сторону. Кроме того, вчера правительство приняло решение о приостановлении пропускных операций в пункте пропуска «Новые Яриловичи», - отметил Никифоренко.

Заметим, что взаимодействие с благотворительными религиозными организациями и официальными учреждениями (посольствами государств происхождения иностранцев) налажено. Пограничники всячески помогают волонтерам, которые поставляют иностранцам продукты питания, воду и медикаменты.

Ситуация на границе остается контролируемой.