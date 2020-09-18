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17 сентября около 19:40 водитель автомобиля «BMW», двигаясь по средней полосе проезжей части Набережной магистрали со стороны улицы Лермонтова в Запорожье в направлении улицы Украинской в ​​районе электроопоры допустил занос транспортного средства, выехал на левую полосу, где совершил столкновение с автомобилем «Nissan» под управлением 40-летнего водителя.

После чего водитель «BMW» выехал на газон, который разделяет потоки встречных полос и совершил наезд на опору рекламоносителя, в результате чего произошло возгорание транспортного средства, сообщила пресс-служба облполиции.

В результате ДТП 21-летний водитель «BMW» и два его пассажира: парень-сверстник и 17-летняя девушка погибли на месте.

Еще трое пассажиров: 20-летняя девушка и два парня 20-ти и 23-х лет доставлены в больницу с телесными повреждениями различной степени тяжести. Все жертвы аварии - граждане Королевства Марокко. Водитель и пассажир второй иномарки не пострадали.

По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 3 ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые управляют транспортными средствами, если они повлекли гибель нескольких лиц) Уголовного кодекса Украины. Причины и обстоятельства аварии выясняются.
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