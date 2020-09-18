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Газопровод под Чабанами, на котором произошла авария и азгерметизация, восстановлен для транспортировки газа, сообщила ГосЧС.

«По состоянию на 7:00 18 сентября газопровод восстановлен для транспортировки газа. Работы по ликвидации последствий разгерметизации продолжаются», - говорится в сообщении.

Напомним, 15 сентября около 00:20 вблизи пгт Чабаны Киево-Святошинского района Киевской области произошла разгерметизация магистрального газопровода высокого давления диаметром 1020 мм (Киев-Запад Украины).
ForUm

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